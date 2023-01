2023 commence sur les chapeaux de roues 03/01/2023 | 11:27 Laurent Polsinelli 03/01/2023 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Contrairement à la préouverture, la bourse de Paris et les autres places européennes ont accéléré à la hausse dès les premiers échanges, surfant sur le courant de la veille. En attendant la réouverture de New-York (+0.9% en moyenne), le CAC40 a frôlé les 6700 points et s’inscrit actuellement en forte hausse de 1.1% à 6666 points.



Concernant les valeurs, hormis Thalès qui perd 1.2%, toutes les composantes du CAC40 gagnent du terrain. STM s’adjuge 2.6%, Téléperformance 2.5%, Dassault Systèmes 2.3% et Crédit Agricole 2.3%.



Sur le plan macroéconomique, l’indice Final PMI manufacturier sera dévoilé aux Etats-Unis à 15h45 et les dépenses de construction à 16h.



Graphiquement, le CAC40 vient de s’extraire par le haut de la zone des 6380/6616 points, comblant dans la foulée un gap laissé ouvert le 15 décembre dernier à 6694 points. Au-dessus de ce niveau, les 6730 points seraient alors en ligne de mire, dernier rempart avant les 6800/6823 points.

En intraday, un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 6616 points.

