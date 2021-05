A l'assaut de nouveaux plus hauts 18/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir inscrit un nouveau record annuel hier dans les premiers échanges (6410 points), la bourse de Paris a rapidement basculé dans le rouge, toujours pénalisée par les craintes inflationnistes et le repli des valeurs industrielles.

L'indice CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.28% à 6367 points, dans l'attente de nombreuses statistiques cette semaine et des minutes de la Fed mercredi.



Les indices américains ont également clôturé en territoire négatif, limitant néanmoins leurs pertes en fin de journée, alors que les membres de la Réserve Fédérale continuent de minimiser les craintes d'inflation, prônant le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.16% à 34327 points, le S&P500 a perdu 0.25% à 4163 points et le Nasdaq100 0.6%.



Aujourd'hui, en dépit d'un PIB japonais en repli de 1.3% au premier trimestre (-5.1 en rythme annualisé), le CAC40 devrait reprendre sa marche en avant, avec un gain initial de 0.7%.



Techniquement, la dynamique demeure haussière en données horaires au-dessus des 6350 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 6350/6410 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 6450/6470 points. La séance sera animée par le PIB en zone euro à 11h, la balance commerciale, puis les mises en chantier et permis de construire aux Etats-Unis.

