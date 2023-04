A l'assaut de nouveaux plus hauts? 17/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7485 PTS/ 7550 PTS

La bourse de Paris a aligné une cinquième séance consécutive de hausse vendredi dernier, avec un nouveau record historique à 7533 points, ainsi qu'en clôture (+0.52% à 7519 points), toujours portée par les valeurs du luxe, mais aussi le secteur bancaire.

Les publications bien accueillies des banques américaine ont, en effet, entretenu le courant acheteur.



Société Générale a gagné 3.63%, BNP Paribas 3.22%, Crédit Agricole 2.3% et Stellantis 2.04% tandis qu'Alstom a cédé 3.01%, Axa 1.2% et Téléperformance 0.93%.



Malgré la bonne orientation des banques américaines (JPMorgan +7.55%, Citigroup +4.78%), les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, après des statistiques mitigées qui ne devraient pas remettre en cause la hausse de 25 points de base des taux de la Fed anticipée en mai.

Les ventes au détail ont reculé de 1% (-0.2% le mois dernier), les prix à l'importation de 0.6µ (-0.2% précédemment) mais la production industrielle progresse plus que prévu à +0.4% et l'indice du Michigan a également dépassé les attentes, ressortant à 63.5 contre 62 le mois dernier. Les anticipations d'inflation passent de 3.6% à 4.6%.



Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.42% à 33886 points, le S&P500 a cédé 0.21% à 4137 points et le Nasdaq100 0.23%.



Le CAC40 devrait néanmoins débuter la semaine sur un gain de 0.1%.

Graphiquement, pas de changement, la tendance reste haussière au-dessus des 7485 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de ce niveau, le mouvement pourrait se poursuivre en direction des 7550 points, voire 7600 points par extension.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.