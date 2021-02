A l'assaut de nouveaux plus hauts annuels 15/02/2021 | 08:15 Laurent Polsinelli 15/02/2021 | 08:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 5627 PTS

Objectif de cours : 5750 PTS

Tandis que Shanghai, Hong Kong sont fermés aujourd'hui, ainsi que New York pour le "Presidents' Day", l'indice CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.7%, profitant des records de Wall Street vendredi, d'une saison des résultats de bonne facture et de la perspective d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

L'indice parisien avait terminé en hausse de 0.6% à 5703 points vendredi dernier, après un plus bas à 5627 points en début de journée.

Le marché reste soutenu par une décélération du nombre de nouvelles contaminations et par les campagnes massives de vaccination.



Malgré un indice de confiance du Michigan sous les attentes (76.2 contre 80.8 anticipé), le S&P500 et le Nasdaq100 ont inscrit de nouveaux records historiques en fin de semaine, avec des gains respectifs de 0.47% et 0.53%. Le Dow Jones a, quant à lui, gagné 0.09% à 31458 points.



Techniquement, le CAC40 devrait inscrire de nouveaux plus hauts annuels dès l'ouverture, prenant le chemin des 5750 points. Au-dessus de ce niveau, les 5800 points seraient alors en ligne de mire.



Avec la fermeture de plusieurs places boursières, la séance devrait être peu animée. Les opérateurs prendront néanmoins connaissance en zone euro de la production industrielle et de la balance commerciale à 11h.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.