A l'aube d'une semaine animée 14/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/12/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5478 PTS/ 5570 PTS

Dans le sillage des valeurs de la santé, des banques et de l'automobile, la bourse de Paris a subi quelques dégagements vendredi dernier, avec les incertitudes persistantes sur le Brexit et le plan de relance US.

L'indice parisien a ainsi terminé en repli de 0.76% à 5507 points.

Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Orange (-4.04%), Sanofi (-4%) qui a repoussé au quatrième trimestre 2021 son vaccin contre la Covid-19, Renault (-3.49%) et Société Générale (-2.46%).



Dans un contexte de prudence, les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones a gagné 0.16% à 30046 points, le S&P500 a perdu 0.13% à 3663 points et le Nasdaq100 0.21%.



Alors que cette semaine s'annonce chargée, avec les réunions de plusieurs banques centrales (Fed mercredi, Banque Nationale Suisse et Banque d'Angleterre jeudi puis Banque du Japon vendredi), l'indice CAC40 devrait reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.6% aujourd'hui.

Le plan de soutien US sera par ailleurs présenté à Washington aujourd'hui et pour la énième fois en deux ans, Bruxelles et Londres se sont donnés quelques jours de plus pour tenter d'arracher un compromis sur le Brexit. Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir tutoyé les 5480 points la semaine dernière. Le débordement de la zone des 5530 points (moyenne mobile à 20 heures) serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 5550 points puis 5570 points.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.