Affichant une certaine sérénité malgré des publications de sociétés contrastées, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.65% à 7432 points vendredi dernier pour les 3 sorcières, soutenue en partie par les valeurs du luxe,



L'Oréal a engrangé 2.53%, Renault 2.1%, Hermès 1.88%, Eurofins 1.63% avec LVMH tandis que Thalès a cédé 4.78%, PUblicis 2.36%, ArcelorMittal 1.43% et Cap Gemini 1.19%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, en attendant l'intensification de la saison des trimestriels. Le Dow Jones a gagné 0.01% à 35227 points, le S&P500 a grapillé 0.03% à 4536 points et le Nasdaq100 a perdu 0.26%.



Les initiatives devraient rester limitées ce matin en Europe, à l'image des contrats Futures pour le CAC40 en baisse de 0.3%.

De nombreuses de ses composantes dévoileront leurs chiffres cette semaine et la Fed et la BCE rendront leur verdict sur les taux mercredi et jeudi.



Les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés en zone euro à 10h puis à 15h45 aux Etats-Unis.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 7378 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 7267 points comme principal objectif. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à une poursuite du rattrapage en direction des 7478/7523 points.