Profitant d'une légère détente du marché obligataire, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.62% à 7240 points, malgré la hausse des cours pétroliers et la perspective d'une nouvelle hausse de taux par la BCE le 14 septembre.

Les valeurs du luxe, qui avaient été chahutées, ont en outre contribué à cette embellie de fin de semaine.

Worldline a gagné 3.3%, LVMH 2.2%, Publicis 2.17%, Carrefour 1.89%, Veolia 1.52% et Kering 1.48% tandis que Michelin a perdu 1.44%, Alstom 1.29% et Renault 0.87%.



Les indices américains ont pour leur part clôturé en légère hausse, le Dow Jones a gagné 0.22% à 34576 points, le S&P500 et le Nasdaq100 0.14%.



En l'absence de publication macroéconomique majeure aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la semaine en légère hausse de 0.3%.

En données horaires, l'indice amorce un mouvement de reprise. Le débordement de la zone des 7250 points devrait permettre au CAC40 de poursuivre sur sa lancée en direction des 7288/7300 points.