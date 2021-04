A l'équilibre avant la compensation 16/04/2021 | 08:21 Jordan Dufee 16/04/2021 | 08:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6194 PTS

Objectif de cours : 6250 PTS

Le CAC40 s'est offert une troisième séance de hausse consécutive et poursuit sa trajectoire haussière (8 séances de progression sur les onze dernières). L’indice parisien a terminé hier en hausse de 0.41% à 6234 points. Les bonnes statistiques économiques américaines ont permis aux indices européens de prendre davantage de hauteur, tout comme les résultats d’entreprises, globalement supérieurs aux attentes du marché. Coté macro, l'inflation européenne de mars (11h00) précèdera aux Etats-Unis les mises en chantier et permis de construire de mars (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan d'avril (16h00). La bourse de Paris devrait ouvrir autour de l'équilibre pour cette séance des 3 sorcières. Graphiquement, en données horaires, la tendance reste évidemment haussière. Aucune alerte majeure ne pèse sur la dynamique de fond, qui restera positive tant que les cours se hisseront au-dessus des 6194 points. Seul un retour sous cette ligne militerait pour davantage de neutralité. En attendant, les acheteurs gardent la main et tenteront de gravir de nouveaux sommets.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.