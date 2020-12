A l’équilibre en attendant 2021 30/12/2020 | 08:34 Jordan Dufee 30/12/2020 | 08:34 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5650 PTS

L’indice français a gagné 0.42% hier, porté par le plan de relance américain, l’accord sur le Brexit et les premières campagnes de vaccination qui débutent en Europe. L’optimisme est donc de vigueur en cette fin d’année, si singulière à bien des égards. Outre-Atlantique, les énièmes records réalisés à Wall Street ont laissé leur place à plus de modération. L’opposition du Sénat (à majorité républicaine) sur un accroissement de l'aide aux particuliers aux Etats-Unis, a suscité des inquiétudes. Sur le front des statistiques économiques, les stocks des grossistes (14h30) précèderont l'indice PMI de Chicago (15h45), les chiffres de l'immobilier ancien (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). Graphiquement, en données horaires, le CAC40 reste scotché à la ligne des 5612 points, niveau qui correspond aux sommets du début du mois. Les initiatives semblent s'épuiser, quoi de plus logique en cette période festive, largement désertée par les investisseurs. Seul un retour sous les 5545 points fragiliserait la configuration haussière.

