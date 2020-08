A l’équilibre en attendant Powell Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5040 PTS

Les places européennes ont une nouvelle fois progressé hier, l’optimisme continue ainsi de dominer en attendant l’ouverture du symposium de Jackson Hole où la Fed a promis des « révélations importantes » sur l’évolution de sa politique monétaire. Outre-Atlantique, Wall Street reste intouchable, à l’image des nouveaux records réalisés sur le S&P500 et le Nasdaq100. Sur le front des valeurs, Atos a inscrit la meilleure performance de l’indice parisien et progresse d’un peu plus de 3.6%, soutenu par une recommandation à l’achat de la part d’Oddo BHF. En revanche, les valeurs aéronautiques sont restées en queue de peloton, toujours sous le coup des restrictions de trajets entre pays. Airbus a ainsi cédé 1.84%. Ce jour, tous les regards seront tournés vers l'intervention de Jerome Powell (15h10). Une nouvelle lecture du PIB américain du second trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) sont aussi à l’ordre du jour, en plus des chiffres de l'immobilier ancien (16h00). Graphiquement, en données horaires, le CAC40 est toujours enfermé entre 4950 et 5040 points. La neutralité est donc toujours d’actualité et il faudra attendre un débordement de cette zone de prix pour agir dans un sens comme dans l’autre.

