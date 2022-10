A la chasse aux bonnes affaires 04/10/2022 | 11:22 Laurent Polsinelli 04/10/2022 | 11:22 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris et les autres places européennes ont débuté la séance en fanfare, profitant de la forte hausse de Wall Street et des places asiatiques, ainsi que de la détente du marché obligataire. La baisse de l’ISM manufacturier aux Etats-Unis hier ravivent par ailleurs les espoirs d’une politique monétaire moins agressive par la Fed.

Après un plus haut à 5971 points, le CAC40 réduit légèrement ses gains (+2.84% à 5958 points), après la publication de l’indice PPI en zone euro (+5% contre +4% le mois dernier). Sur un an, les prix à la production bondissent de 43.3% sur un an.



Au niveau des valeurs, le luxe et les technos figurent parmi les plus fortes hausses. Kering gagne 4.8% au coude à coude avec Hermès. STM s’adjuge 4.4%, Schneider Electric 4.3% et Cap Gemini 4.1%.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 16h des commandes industrielles et Christine Lagarde s’exprimera à 17h. Le S&P500 s’adjuge quant à lui 1.3% en préouverture. En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5852 points avec les 6000/6034 points en ligne de mire.

