A quelques encablures de ses records 01/11/2021 | 11:16 Laurent Polsinelli 01/11/2021 | 11:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6859 PTS

Objectif de cours : 6913 PTS

Dans l'attente de l'ISM manufacturier américain et des dépenses de construction à 15h, mais surtout de la décision de la Fed en matière de politique monétaire mercredi, le CAC40 débute la semaine en fanfare.

Après un plus haut à 6908 points, l'indice parisien progresse désormais de 1.04% à 6901 points, évoluant ainsi à 12 points de son record annuel et à 43 points de son record absolu de septembre 2000.



Sur le front des valeurs, Unibail grimpe de 3.4%, Renault de 3.3%, suivie par BNP Paribas et Société Générale qui s'adjugent respectivement 2.8% et 2.5%. Seules Worldline (-1.4%) et Vivendi (-0.1%) sont dans le rouge.

Le S&P500 est pour le moment attendu en hausse de 0.6%.

New-York ouvrira ses portes à 14h30, suite au passage à l'heure d'hiver.



Graphiquement, la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 6859 points avec les 6913/6944 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.