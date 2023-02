A quelques encablures de ses records historiques 06/02/2023 | 08:42 Laurent Polsinelli 06/02/2023 | 08:42 Envoyer par e-mail :

Les places européennes ont poursuivi leur mouvement de rattrapage initié en octobre dernier, à la faveur du léger tassement de l'inflation et des espoirs de ralentissement des resserrements monétaires. Les banquiers centraux ont, en effet, acté de la décélération des tensions inflationnistes et adoptent peu à peu des discours plus accommodants, ouvrant la voie à une possible pause dans les mois à venir, si les données macroéconomiques confortent ce scénario.

L'économie semble par ailleurs se porter mieux que prévu, plaidant ainsi pour un atterrissage en douceur, et les publications de sociétés ressortent globalement au-dessus du consensus.



Depuis le premier janvier, le CAC40 engrange ainsi plus de 11.5% et certaines de ses composantes connaissent des remontées spectaculaires. STM s'adjuge près de 40%, Unibail 28.2%, Kering 26.9%, Publicis 26.2%, Renault 24.7%, Alstom 23.3%, Hermès et LVMH, respectivement 23 et 22%. Seuls quelques titres sont à la traîne, à l'image de Sanofi (-5.2%), Total 3.9% ou encore Engie (-2.2%).



L'attention devrait ainsi restée focalisée sur les résultats des sociétés pour le quatrième trimestre. Outre-Atlantique, 50% des sociétés du S&P500 ont publié leurs résultats et 70% d'entre elles ont déclaré des bénéfices supérieurs aux estimations (+0.6%). Les analystes anticipent un baisse de 5.3% des bénéfices au quatrième trimestre (puis -4.2% et -2.9% pour le T1 et le T2 2023). Les perspectives sont donc suivies de près.



Graphiquement, le CAC40 suit une dynamique positive sur les différentes échelles de temps. En données journalières, la tendance restera haussière tant que les cours se maintiennent au-dessus des 6870 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. Au-dessus de ce niveau, l'indice pourrait être tenté de retourner vers ses records historiques.

