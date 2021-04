A quelques encablures des 6200 points 13/04/2021 | 11:25 Jordan Dufee 13/04/2021 | 11:25 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris évolue en hausse ce matin, à quelques encablures des 6200 points. Il faudra certainement de puissants catalyseurs pour espérer un franchissement de cette ligne symbolique. Cela tombe bien, les chiffres de l’inflation américaine, très attendus par les investisseurs, seront dévoilés à 14h30. Les premiers résultats trimestriels sont également attendus ce soir, avec en tête de gondole, LVMH. Sur le front des valeurs, Saint-Gobain (+2.08%), Alstom (+2.04%) et Publicis (+2.0%) occupent le podium des meilleures performances du jour. D’un point de vue graphique, en données horaires, les cours reprennent un peu de hauteur, soutenus par leur moyenne mobile à 20 heures. Le prochain objectif des acheteurs consiste à rallier la zone des 6200 points. Pas de changement du côté de la tendance de fond, qui restera haussière tant que les cours se maintiendront au-dessus de 6118 points.

