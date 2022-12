A quelques heures de déguster des fines bulles 30/12/2022 | 11:27 Patrick Rejaunier 30/12/2022 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6573 PTS

Encore quelques heures et les investisseurs pourront oublier, le temps de la trêve des confiseurs et de ses dégustations qualitatives, les thématiques stressantes qui ont rendu cette année boursière de piètre qualité. A mi-parcours de cette dernière séance sans volume, le CAC40 cède une partie du terrain gagné la veille, proche des 6525 points (-0.70%). Parmi les rares statistiques macroéconomiques, seul l'indice PMI de Chicago à 15h45 viendra donner un peu de relief à l’ultime journée boursière de l'année. Techniquement, l’indice parisien oscille entre ses deux bornes bien identifiées. Un support à 6475 points et une résistance à 6575 points. Tout en gardant un biais acheteur, il faudra néanmoins dépasser les 6615 points pour retrouver une réelle dynamique haussière et envisager de revenir sur les 6700 points.

