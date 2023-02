A quelques points de son record absolu 16/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7384 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.21% à 7300 points hier, profitant de quelques bons résultats d'entreprises ainsi que de statistiques meilleures que prévu.

Au Royaume Uni, l'inflation est ressortie en hausse de 8.8% sur un an (contre 9.2% en décembre) tandis qu'aux Etats-Unis, les ventes au détail ont progressé de 3% (-1.1% précédemment)t et l'indice Empire State manufacturier se redresse à -5.8 (-32.9 le mois dernier).

Seule la production industrielle stagne (-1% en décembre). Du côté des valeurs, Carrefour a bondi de 8.5% après ses résultats. Kering s'est adjugée 3.03%, Bouygues 2.66% avec Airbus, Legrand a gagné 2.59% et Renault 2.43%. Dans le rouge, Unibail a cédé 1.14%, BNP Paribas 0.28% et Axa 0.23%.



Malgré la hausse des rendements obligataires, les indices américains ont également gagné du terrain. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.11% à 34128 points, le S&P500 a gagné 0.28% à 4147 points et le Nasdaq100 0.77%.



L'indice parisien devrait ainsi poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain initial de 0.2%, en attendant le PPI, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed à 14h30.

Graphiquement, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 7260 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures et les 7384 points semblent désormais en ligne de mire.





