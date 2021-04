A son plus haut annuel après le week-end de Pâques 06/04/2021 | 12:01 Laurent Polsinelli 06/04/2021 | 12:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6168 PTS

De retour d'un week-end prolongé pour Pâques, la bourse de Paris salue aujourd'hui les records de Wall Street et la légère détente observée sur le marché obligataire. Les opérateurs semblent également rassurés par le rapport mensuel sur l'emploi américain qui avait fait état de 916K créations d'emplois vendredi dernier, avec un taux de chômage à 6% et le bond de l'ISM services à 63.7. A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.66% à 6143 points tandis que les indices américains reculent de 0.25% en moyenne en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice PMI services Caixin est ressorti à 54.3 en Chine. Le taux de chômage remonte légèrement à 8.3% en zone euro.

Aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



Graphiquement, la tendance reste haussière au-dessus des 6100 points avec les 6168 points en ligne de mire, niveau datant de juin 2007. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6125/6168 points pour agir.

