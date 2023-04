A son zénith à l'approche des 3 sorcières 20/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 20/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré les résultats mitigés publiés aux Etats-Unis et la mauvaise orientation des valeurs technologiques qui pâtissent des incertitudes sur les taux, le CAC40 s'est hissé encore un peu plus haut hier et a clôturé sur un gain de 0.21% à 7549 points.

Les financières et le luxe ont une nouvelle fois entretenu le courtant acheteur.



Axa a gagné 1.54%, Essilor 1.48%, Crédit Agricole 1.27%, Vinci 1.24% tandis que STM a cédé 2.1%, ArcelorMittal 1.75%, Vivendi 1.72%, Téléperformance 1.64% et Cap Gemini 1.44%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en léger repli, freinés dans leur élan par les résultats de Netflix (-3.17). Initialement en baisse, Morgan Stanley a terminé sur un gain de 0.67% et après la clôture, Tesla perdait 6% et IBM récupérait 1.7%.

Le Dow Jones a finalement cédé 0.23% à 33897 points, le S&P500 0.01% à 4154 points et le Nasdaq100 0.02%.



Peu de changements attendus ce matin pour le CAC40, les contrats Futures demeurant autour de l'équilibre.

La balance commerciale de la zone euro sera publiée à 11h, les minutes de la BCE à 13h30, avant les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et l'indice PhillyFed à 14h30. A 16h, les opérateurs prendront connaissance des ventes de logements existants ainsi que des indicateurs avancés et plusieurs membres de la Fed s'exprimeront dans la soirée.



Techniquement, toujours pas de changement. La dynamique haussière restera intacte tant que l'indice demeure au-dessus des 7495 points.

© Zonebourse.com 2023

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.