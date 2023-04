A son zénith au début de la saison des résultats 17/04/2023 | 09:11 Laurent Polsinelli 17/04/2023 | 09:11 Envoyer par e-mail :

Tandis que la saison des résultats pour le premier trimestre vient tout juste de débuter, le CAC40 évolue désormais à son zénith, enchaînant les records historiques avec le ralentissement de l'inflation et les bonnes publications des valeurs du luxe en Europe.

Les tous premiers résultats des banques américaines ont été saluées, ce qui permet d'apaiser un peu plus les craintes sur le secteur après les déboires de plusieurs établissements américains le mois dernier.

Concernant les résultats, le consensus Factset anticipe désormais une baisse de 6.5% des bénéfices des sociétés du S&P500 au premier trimestre. Les opérateurs devraient ainsi garder les yeux rivés sur les prochaines publications et les perspectives des sociétés, en attendant les décisions des banques centrales en mai.



Graphiquement, l'appétit pour le risque reste intact. La dynamique est positive sur les différentes échelles de temps, et au-dessus des 7235 points en données quotidiennes, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. A très court terme, seul un retour sous la zone des 7400 points constituerait une première indication baissière militant pour l'amorce d'une consolidation en direction des 7235 points. Dans le cas contraire, les 7600 points seraient rapidement atteints.

