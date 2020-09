Achats à bon compte au lendemain d'un lourd décrochage Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4835 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes ont nettement décroché hier, enregistrant leur pire séance depuis début juin, sur fond de recrudescence de la pandémie. La très nette augmentation du nombre de contaminations en Europe laisse craindre un reconfinement au moins partiel de la population, incitant ainsi les opérateurs à procéder à de lourds dégagements.

Le CAC40 a ainsi clôturé en forte baisse de 3.74% à 4792 points, avec l'intégralité de ses composantes dans le rouge.

En bas du tableau, on retrouve ArcelorMittal (-8.4%), Renault (-8.3%), Société Générale -7.6% et Safran (-7.1%).



Les indices américains ont quant à eux réduit leurs pertes en fin de journée, suite à quelques achats à bon compte sur les technologiques. Le Nasdaq100 engrange 0.4% tandis que le Dow Jones accuse un repli de 1.84% à 27147 points. Le S&P500 perd 1.16% à 3281 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs, le contrat Future s'inscrivant en hausse de 0.5%.



En données horaires, la dynamique est baissière sous les 4890 points voire sous les 4835 points en intraday. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'un rebond plus marqué en direction des 4890 points.

