Achats à bon compte avant la BCE

Les places européennes ont brutalement décroché hier, dans le sillage des valeurs financières et des déboires de Crédit Suisse, laissant craindre une réaction en chaîne sur l’ensemble du système bancaire. Le CAC40 a clôturé en très forte baisse de 3.58% à 6885 points.



Dans ce contexte de brusque retour de l'aversion au risque, seules Sanofi (+0.89%) et Orange (+0.6%) ont gagné du terrain. A l'opposé, Société Générale a décroché de 12.18%, Alstom de 10.45% et BNP Paribas de 10.11%. ArcelorMittal a perdu 8.77%, Renault 5.86% et Total 5.63% alors que les cours pétroliers ont touché leur plus bas niveau depuis décembre 2021.



Les statistiques du jour ont ainsi été reléguées au second plan. L'indice PPI recule de 0.1% aux Etats-Unis (+0.3% le mois dernier), les ventes au détail sont ressorties en baisse de 0.4% (+3.2% précédemment) et l'indice Empire State manufacturier s'enfonce à -24.6 (-5.8 le mois dernier).



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, les opérateurs s'étant tournés vers le secteur technologique. Le Nasdaq100 a ainsi gagné 0.42% alors que le S&P500 et le Dow Jones cèdent respectivement 0.73% et 0.87%.



Quelques achats à bon compte devraient ainsi permettre au CAC40 de reprendre des couleurs ce matin, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 1.5%.

L'attention sera portée sur la BCE qui doit rendre son verdict sur les taux à 14h15, suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45.

Avant cela, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice PhillyFed, les prix à l'importation ainsi que les permis de construire et les mises en chantier seront publiés aux Etats-Unis à 13h30.



Graphiquement, la dynamique est clairement négative sous les 7010 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce niveau, qui pourrait être testé ce matin, permettrait d'anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 7100/7140 points.





© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.