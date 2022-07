Achats à bon compte dans le sillage de Wall Street 06/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/07/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance positif, le CAC40 et les autres places européennes ont rapidement lâché prise, minées par les craintes de récession. La plupart des classes d'actifs ont ainsi subi de lourds dégagements (actions, pétrole, métaux industriels) et seul le dollar en a profité (EUR/USD à 1.025).

L'indice parisien a finalement clôturé à proximité de son plus bas du jour, en forte baisse de 2.68% à 5794 points.



Du côté des valeurs, Pernod Ricard a gagné 0.86%, Schneider Electric 0.16% et Dassault Systèmes 0.11%. En bas du tableau, on retrouve Axa (-6.45%), Total (-6.42%), Renault (-5.84%), Thalès (-5.5%) et Publicis (-5.05%).



De retour d'un long week-end pour la fête nationale, les indices américains ont ouvert en nette baisse, avant de reprendre de la hauteur en deuxième partie de séance, dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.42% à 30967 points mais le S&P500 s'est adjugé 0.16% à 3831 points et le Nasdaq100 1.68%.



En attendant les ventes au détail en zone euro puis l'ISM services et les minutes de la Fed, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs ce matin et ouvrir en hausse de 1.1%.

En données horaires, l'indice CAC40 revient à quelques encablures de ses plus bas annuels de début mars et conserve un biais baissier sous les 5867 points. Le dépassement de ce niveau, testé à l'ouverture, serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 5930/6000 points.

© Zonebourse.com 2022

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.