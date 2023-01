Ancré au-dessus des 6700 points 04/01/2023 | 11:23 Laurent Polsinelli 04/01/2023 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Saluant le bond de plus de 3% de la bourse de Hong Kong, la baisse des rendements obligataires, le reflux de 0.1% des prix à la consommation en France et un indice PMI services meilleur que prévu en zone euro (49.8 contre 49.1 le mois dernier), la bourse de Paris a une nouvelle fois débuté la séance sur les chapeaux de roues.

Le CAC40 progresse, en effet, de 1.51% à 6723 points et le S&P500 de 0.4% en préouverture.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis à 16h puis des minutes de la Fed à 20h.



Sur le front des valeurs, Schneider Electric progresse de 2.9%, BNP Paribas de 2.8%. L'Oréal s'adjuge 2.7%, Alstom 2.6% et Hermès 2.5%. A l'opposé, Total cède encore 1.8%, Thalès 1.4% et Airbus 1%. Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise et arrive à proximité de la cible des 6730 points. Le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 6800/6823 points. La réaction de l'indice dans la zone des 6730 points devrait donc être déterminante.

Palmarès ALSTOM 24.4 5.08% L'ORÉAL 353.6 4.49% VEOLIA ENVIRONNEMENT 25.87 4.40% SCHNEIDER ELECTRIC SE 139.66 4.30% BNP PARIBAS 58.35 4.18% THALES 115.25 -0.69% TOTALENERGIES SE 57.96 -1.73% ENGIE 13.104 -2.99%