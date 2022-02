Ancré sur ses plus bas du jour 28/02/2022 | 11:21 Laurent Polsinelli 28/02/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Nouvelle séance de forte baisse pour les places européennes, qui reperdent la quasi intégralité des gains de vendredi, après les nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, laquelle poursuit son offensive en Ukraine.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 2.96% à 6553 points et le S&P500 cède 1.6% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Thalès s'envole de 13.3%, Dassault Systèmes gagne 2.8% et Eurofins 1%. Les financières sont en revanche lourdement impactées. Société Générale décroche de 11.1%, Renault perd 9.2% et BNP Paribas 8.8%.



Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance des stocks des grossistes à 14h30 puis de l'indice PMI de Chicago à 15h45.



Graphiquement, la volatilité reste forte. Comme évoqué ce matin, la dynamique demeure baissière sous les 6767 points voire sous les 6620 points en intraday. Il faudra attendre la sortie des 6464/6767 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.







