And the last..... 24/12/2021 | 07:50 Patrick Rejaunier 24/12/2021 | 07:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6960 PTS

Objectif de cours : 7180 PTS

7100 points.. un beau cadeau de Noel. Le CAC40 complète sa série de hausses successives avant le réveillon de Noel en terminant hier sur un gain de 0.76%. Cette avancée place l’indice parisien juste au-delà de la barre symbolique des 7100 points, niveau de marché inespéré en ce début de semaine. L’ensemble de la côte a profité des derniers arbitrages mais c’est Safran qui a dominé le palmarès, avec une reprise de 2.80%.



Outre-Atlantique, les bonnes statistiques ont permis à l'indice S&P500 d'enregistrer un nouveau record en clôture (+0.62% à 4725 points), tandis que le Nasdaq100 a gagné 0.79% et le Dow Jones 0.55% à 35950 points. Les commandes de biens durables ont notamment progressé de 2.5% et les inscriptions hebdomadaires au chômage demeurent à un niveau très bas (205K). Pour cette séance du jour raccourcie, il n’y aura pas de statistique macroéconomique, le CAC40 clôturant à 14h. Les premiers échanges sur les futures ne fournissent d’ailleurs aucune indication directionnelle. Techniquement, les cours ont déjà atteint l’objectif des 7100 points, le potentiel semble donc faible à ce stade de la progression. Le dernier challenge restant l'ultime ascension vers les plus hauts annuels vers 7180 points. Ce qui constituerait un beau cadeau de Noël pour les investisseurs.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.