Appétit pour le risque insatiable

Objectif de cours : 7384 PTS

Rien ne semble pouvoir empêcher le CAC40 d’inscrire un nouveau record absolu, les bonnes publications de sociétés étant une nouvelle fois de nature à entretenir le courant acheteur ce jeudi.

En attendant quelques statistiques américaines d’importance, l’indice parisien s’inscrit actuellement en hausse de 0.91% à 7367 points, se rapprochant ainsi de son record de l’année dernière à 7384.86 points.

Le S&P500 se maintient, quant à lui, à l’équilibre en préouverture.



Sur le front des valeurs, Pernod Ricard s’adjuge 4.9%, Orange 4.8%, Kering 3.1% , Airbus 2.7%, Worldline 2.6% et Société Générale 2.3%. Vinci et Sanofi cèdent, en revanche, respectivement 0.7% et 0.5%. Concernant les statistiques, les opérateurs anticipent à 14h30 un indice des prix à la production en hausse de 0.4% (-0.5% le mois dernier) et des inscriptions hebdomadaires au chômage à 200K. L’indice PhillyFed devrait, quant à lui, ressortir à -7.6. Les permis de construire et les mises en chantier seront également dévoilés à la même heure. Techniquement, la dynamique reste positive au-dessus des 7280 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, voire au-dessus des 7345 points en intraday, plus bas du jour. Les 7384 points restent en ligne de mire, au-delà, les cibles haussières seraient fixées à 7400/7450 points.

