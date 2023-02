Après la Fed, c'est au tour de la BoE et de la BCE 02/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 02/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En attendant les annonces de la Réserve Fédérale, les places européennes ont clôturé en ordre dispersé tandis que les indices américains évoluaient en territoire négatif. L'indice parisien a pour sa part terminé en légère baisse de 0.07% à 7077 points.



Sur le front des valeurs, Renault a gagné 3.11%, Publicis 2.78%, STM 2.68%, Téléperformance 2.16% et Cap Gemini 1.67% alors que Total a perdu 1.77%, L'Oréal 1.49%, Unibail 1.47% et Kering 1.24%.



Les statistiques du jour étaient par ailleurs contrastées. En zone euro, le chômage est resté stable à 6.6% et l'indice CPI recule à 8.5% (9.2% le mois dernier). Outre-Atlantique, l'ADP a fait état de seulement 106% créations d'emplois dans le secteur privé (253K précédemment), l'ISM manufacturier retombe à 47.4 (48.4 le mois dernier) et les dépenses de construction ont baissé de 0.4% (+0.5% précédemment).



Dans la soirée, la Fed a comme attendu relevé ses taux directeurs de 25 points de base. Jerome Powell a indiqué qu'au moins deux autres hausses de la même ampleur étaient possibles cette année, car l'inflation a certes ralenti mais demeure élevée. Il a par ailleurs écarté le scénario d'une baisse des taux.

Ces annonces ont été saluées à Wall Street, à l'image du Nasdaq100 qui a terminé en hausse de 216% à 12363 points. Le S&P500 s'est adjugé 1.05% à 4119 points et le Dow Jones 0.02% à 34092 points.



Le CAC40 devrait ainsi s'inscrire en hausse de 0.5% à l'ouverture, avant les décisions de la Banque d'Angleterre et de la BCE.

Techniquement, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la borne haute de son trading range. Le débordement des 7117 points ces prochaines heures serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7169 points puis 7200 points.





