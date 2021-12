Après la Fed, la BCE va t'elle rassurer aussi ?

Tout comme à Wall Street hier, la séance demarre en fanfare en Europe, les opérateurs saluant le ton ferme adopté par la Fed pour contrer les tensions inflationnistes.

La banque centrale américaine a annoncé qu'elle réduirait ses rachats d'actifs de 30 milliards de dollars par mois à compter de janvier et mettrait fin au programme d'assouplissement quantitatif en mars 2022 (et non plus juin). Elle se dit également prête à procéder à 3 relèvements de ses taux directeurs l'année prochaine, compte tenu de l'évolution de l'inflation et de la nouvelle amélioration du marché du travail.

Après avoir ouvert en net gap haussier à 7054 points, le CAC40 réduit toutefois son avance avant la Banque d’Angleterre à 13h et la BCE à 13h45. L’indice parisien progresse désormais de 1% à 6996 points.



Sur le plan macroéconomique, l’indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 58 en zone euro (57.8 attendu et 58.4 précédemment). Celui des services recule à 53.2 (consensus 57.1 et 58.5 le mois dernier). Quant à la balance commerciale, elle ressort à 2.4B (consensus 5.7B).

Outre la conférence de presse de Christine Lagarde, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice PhillyFed, des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que des mises en chantier et permis de construire. A 15h15, ce sera au tour de la production industrielle américaine avant les indices Flash PMI manufacturier et services à 15h45.

Graphiquement, le CAC40 a ouvert au plus haut du jour et réduit son avance. Sous ce niveau, on pourra maintenir un biais baissier dans une logique de prudence, avec les 6937 points comme premier objectif, borne basse du gap ouvert ce matin.