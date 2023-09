En attendant les données sur l'inflation américaine cet après-midi, les places européennes subissent de nouveaux dégagements aujourd'hui, la récente poussée des cours pétroliers ayant ravivé les craintes d'une poursuite des politiques monétaires restrictives.

Le CAC40 recule actuellement de 0.68% à 7203 points et le S&P500 s'effrite de 0.1% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle recule plus que prévu en zone euro (-1.1% contre -0.8% attendu et +0.5% le mois dernier). L'indice des prix à la consommation sera à 14h30 aux Etats-Unis puis les stocks pétroliers à 16h30.



Côté valeur, Renault gagne 2.3%, Publicis 0.4% et Axa 0.3% tandis qu'Alstom décroche de 4%. Schneider Electric perd 2.8%, Téléperformance 1.5% et Carrefour 1.4%.

En données horaires, le CAC40 revient tester le seuil des 7200 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7160/7136 points.