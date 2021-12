Attentisme avant les banques centrales 13/12/2021 | 11:41 Laurent Polsinelli 13/12/2021 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Surfant sur la clôture positive de Wall Street vendredi, le CAC40 a débuté la semaine sur une note haussière et ce, dans l'attente des décisions des banquiers centraux en matière de politique monétaire. La fed ouvrira le bal mercredi soir.

Les initiatives restent néanmoins limitées, l'indice parisien grappillant 0.18% à 7004 points.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme en deuxième partie de séance. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de la production industrielle en zone euro et surtout de l'indice PPI aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, Arcelor Mittal engrange 2.7%, STM 2.1% et Carrefour 2% tandis qu'Unibail cède 1.7% et Eurofins 1%.

Le S&P500 progresse quant à lui de 0.3% en préouverture.



Graphiquement, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 6960/7035 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.





