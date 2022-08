Attentisme avant les minutes de la BCE et le PIB américain 25/08/2022 | 11:10 Laurent Polsinelli 25/08/2022 | 11:10 Envoyer par e-mail :

En attendant les minutes de la BCE à 13h30 puis le PIB américain à 14h30, le CAC40 prolonge son rebond de la veille, ce dernier s’inscrivant actuellement en hausse de 0.53% à 6420 points.

La prudence devrait néanmoins rester de mise, avant le symposium de Jackson Hole et l’intervention de Jerome Powell vendredi, durant laquelle il devrait évoquer les perspectives économiques américaines et la trajectoire de la Fed pour cette fin d’année.



Du côté des valeurs, Unibail s’adjuge 2.9%, Vinci 1.8%, Total 1.4% alors que Stellantis perd 0.7%, Legrand 0.3%.



Outre-Atlantique, l’indice S&P500 progresse de 0.8% en préouverture.



Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique depuis son test des 6320 points. Les principaux objectifs haussiers sont pour le moment fixés à 6459/6488 points, bornes d’un gap laissé ouvert le 22 août. Une rechute sous les 6386 points, cours de clôture de la veille, invaliderait cette anticipation.





