Au contact des 6800 points avant le rapport sur l'emploi US

Après trois séances de hausse, la bourse de Paris a consolidé sans réelle intensité hier et clôturé en repli de 0.22% à 6761 points hier, alors que la Fed avait confirmé la veille qu'aucune baisse de taux n'était prévue cette année.



Les statistiques du jour étaient néanmoins de bonne facture, à l'image du recul de 0.9% des prix à la production en zone euro (+27.1% sur un an contre +27.5% attendu). Outre-Atlantique, les données sur l'emploi solides ont pesé sur Wall Street. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 204K contre 223K la semaine dernière et l'enquête ADP a fait état de 235K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 152K et 182K précédemment).



Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.02% à 32930 points, le S&P500 a perdu 1.16% à 3808 points et le Nasdaq100 1.59%.



L'indice CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.5% aujourd'hui, en attendant l'indice CPI en zone euro à 11h et le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.



Techniquement, la dynamique demeure positive au-dessus des 6730 points. L'indice devrait ouvrir au-dessus des 6800 points et pourrait prochainement rallier les 6823 points, plus hauts de mi-décembre.

