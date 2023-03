Au contact des 7200 points, les taux inquiètent toujours 02/03/2023 | 11:37 Laurent Polsinelli 02/03/2023 | 11:37 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin, toujours pénalisées par les craintes au sujet des politiques monétaires des banques centrales. Après un plus bas à 7169 points, le CAC40 tente néanmoins de réduire ses pertes, affichant un repli actuel de 0.55% à 7194 points.



Les données sur l'inflation en zone euro ne semblent pas suscité de réel enthousiasme. L'indice des prix à la consommation est ressorti à 8.5% (contre 8.6% le mois dernier), mais le consensus tablait sur une baisse plus marquée à 8.3%. Hors alimentation et énergie, l'indice CPI progresse même de 5.6% (contre 5.3% précédemment). Le taux de chômage remonte par ailleurs à 6.7% (contre 6.6% le mois dernier).

Les opérateurs prendront ensuite connaissance des minutes de la BCE à 13h30 puis aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la productivité à 14h30. Graphiquement, la tendance est baissière en données horaires sous les 7273 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 7169 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7130 points puis 7074 points.

