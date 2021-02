Au-delà des 5800 points à l'ouverture 25/02/2021 | 08:13 Laurent Polsinelli 25/02/2021 | 08:13 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5843 PTS

Rassuré par quelques bons résultats de sociétés, par les propos accommodants de Jerome Powell et la bonne orientation de Wall Street, le CAC40 a accentué son avance hier en fin de journée et clôturé en hausse de 0.31% à 5797 points.



Sur le front de valeurs, Airbus a engrangé 3.81%, Crédit Agricole 2.64% et Stellantis 2.61%. Le luxe était en revanche à la traîne, à l'image de L'Oréal (-1.44%) et LVMH (-1.22%).



Malgré la persistance des tensions sur les rendements obligataires, les indices américains ont terminé en nette hausse. Le Dow Jones s'est adjugé1.35% à 31961 points, le S&P500 a gagné 1.14% à 3925 points et le Nasdaq100 0.81%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait s'affranchir des 5800 points dès les premiers échanges, les contrats Futures s'inscrivant en hausse de 0.5%.



Techniquement, le CAC40 tente de sortir par le haut du range 5700/5800 points, qui maintient l'indice sous pression depuis mi février. Ce signal, qui devra être confirmé ces toutes prochaines heures, devrait donner l'élan nécessaire à l'indice pour rallier les 5843 points puis 5884 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 24 février 2020.

