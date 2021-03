Au-delà des 6000 points à l'ouverture 11/03/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 11/03/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5945 PTS/ 6050 PTS

La bourse de Paris a accéléré à la hausse hier après-midi, après les données rassurantes concernant l'inflation américaine.

L'indice des prix à la consommation a, comme attendu, progressé de 0.4% (hors alimentation et énergie, de seulement 0.1%).

Le CAC40 a ainsi terminé à son plus haut du jour, avec un gain de 1.11% à 5990 points.



Outre-Atlantique, le Dow Jones a inscrit un nouveau record absolu (+1.46% à 32297 points), porté par l'adoption définitive du plan de relance de 1900 milliards de dollars proposé par l'administration Biden. Le président devrait ratifier le texte vendredi. Le S&P500 a gagné 0.6% à 3898 points tandis que le Nasdaq100 a clôturé en baisse de 0.33% à 12752 points. Ce matin, dans l'attente de la décision de la BCE en matière de politique monétaire, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.



Graphiquement, la tendance reste haussière au-dessus des 5945 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le franchissement des 5995 points, confirmé en clôture horaire, pourrait ouvrir la voie au 6050 points puis 6110 points, plus hauts de l'année dernière.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.