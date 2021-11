Au-delà des 7000 points avant l’emploi US 05/11/2021 | 11:02 Laurent Polsinelli 05/11/2021 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi américain, le CAC40 grapille encore quelques points et dépasse pour la première fois le seuil symbolique des 7000 points. La tendance reste notamment soutenue par les valeurs technologiques, dans le sillage de leurs homologues américaines mais aussi par le luxe.



Worldline gagne 2.4%, Kering 2.3%, STM 1.9%, Hermès 1.6% et . A contrario, ArcelorMittal perd 2.3%, Veolia et Legrand 2.2%, Safran 1.5%. Du côté de statistiques, les ventes au détail recule de 0.3% en zone euro (consensus +0.2%). Cet après-midi, à 13h30, le consensus table sur un taux de chômage à 4.7% aux Etats-Unis, avec 455K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.5%. Le crédit à la consommation sera ensuite publié à 20h. Graphiquement, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 6955 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 6900 points comme premier objectif.

