Au-dessus des 6700 points à l'ouverture

Objectif de cours : 6717 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief et malgré la hausse inexorable de Wall Street, le CAC40 a terminé sur un léger agin de 0.08% à 6687 points hier, alourdi par les valeurs financières.

STM a engrangé 1.7%, Vivendi 1.5%, Air Liquide et L'Oréal 0.9 tandis que Société Générale a signé la plus forte baisse (-1.6%) suivie par Saint Gobain (-1%) et Alstom (-0.9%).



Aux Etats-Unis, les bancaires ont également pesé sur le Dow Jones qui a clôturé en baisse de 0.16% à 35399 points. Le S&P500 et le Nasdaq100 ont, en revanche, signé de nouveaux plus hauts, avec des gains respectifs de 0.43% et 1.12%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre son ascension ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.25% et ce, malgré des indices PMI sous les attentes en Chine. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 50.1 (contre 50.2 attendu et 50.4 le mois dernier) tandis que l'activité des services se contracte, avec un indice PMI à 47.5 (consensus 52.1 et 53.3 précédemment).



Techniquement, pas de changement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus de la zone des 6637 points. Il faudra toutefois attendre le débordement des 6717 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6760 points.

