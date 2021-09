Au-dessus des 6700 points après la décision de la Fed 23/09/2021 | 11:33 Laurent Polsinelli 23/09/2021 | 11:33 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6667 PTS

Rassuré provisoirement sur la situation financières d'Evergrande qui a paié aujourd'hui des coupons de sa dette obligataire, le CAC40 aligne une troisième séance consécutive de forte hausse, repassant au-dessus des 6700 points.

La décision de la Fed a finalement été bien accueillie, cette dernière ayant évoqué le début du "tapering" pour bientôt. Les taux pourraient néanmoins être relevés plus tôt que prévu, dès 2022, la moitié des membres du comité s'étant prononcés en faveur d'un prochain resserrement monétaire.



Du côté des statistiques, les indices PMI sous les attentes en zone euro n'ont pas eu d'impact. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 58.7 (consensus 60.4) et celui des services à 56.3 (consensus 58.4).

Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 puis des indices Flash PMI à 15h45 avant les indicateurs avancés à 16h.



Le CAC40 grimpe actuellement de 1.05% à 6706 points et le S&P500 progresse de 0.8% en préouverture. Techniquement, la dynamique est clairement haussière en données horaires au-dessus des 6667 points, plus bas du jour. La présence de trois gaps laissés ouverts cette semaine milite néanmoins pour une pause à court terme. Un retour sous les 6667 points suggérerait ainsi un retour rapide vers les 6639 points dans un premier temps puis 6595 points.

