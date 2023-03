Au-dessus des 7100 points à l'ouverture 28/03/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 28/03/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6953 PTS/ 7162 PTS

A l'issue d'une séance peu animée, le CAC40 a terminé en hausse de 0.9% à 7078 points hier, profitant d'une accalmie sur le secteur bancaire, avec notamment le rachat des dépôts et prêts de Silicon Valley Bank par la banque américaine First Citizens. Sur le front des valeurs, Téléperformance a gagné 4.02%, Renault 2.95%, BNP Paribas 2.62%, Eurofins 2.55% et Publicis 2.3% tandis que Pernod Ricard a cédé 1.35%, Kering 1.24% et Cap Gemini 0.94%. Outre-Atlantique, les indices ont quant à eux terminé en ordre dispersé, quelques prises de bénéfices étant intervenus sur le compartiment des technologiques, au profit des valeurs bancaires. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.6% à 32432 points, le S&P500 a gagné 0.16% à 3977 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.74%. Ce matin, les contrats Futures laissent présager d'une hausse initiale de 0.6% pour le CAC40.

La séance sera ponctuée par une intervention de Christine Lagarde à 15, l'indice Case Shiller aux Etats-Unis puis l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



Techniquement, pas de changement, il faudra attendra la sortie du range 6953/7162 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Le débordement des 7119 points ces toutes prochaines heures pourrait permettre à l'indice de revenir rapidement sur la borne haute du range.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.