Autour de l'équilibre dans les premiers échanges

Les annonces de la BCE et le repli des inscriptions hebdomadaires au chômage (712K) ont permis aux places financières de poursuivre leur ascension hier, à l'image du CAC40 qui a terminé en hausse de 0.72% à 6033 points.

La banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangé et prévu de renforcer ses achats d'obligations tout en restant dans l'enveloppe initiale (1850 milliards d'euros). Elle a également légèrement relevé ses prévisions d'inflation (1.5% pour 2021, 1.2% pour 2022), balayant les craintes du marché.



Les indices américains ont eu aussi progressé avec notamment la hausse des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.58% à 32485 points, le S&P500 s'est adjugé 1.04% à 3939 points et le Nasdaq100 2.36%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.



En données horaires, l'indice parisien conserve une dynamique positive au-dessus des 6000 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 6050 points devrait donner l'élan nécessaire à l'indice pour rallier les 6100/6110 points, plus hauts de 2020.

