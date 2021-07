Autour de l'équilibre pour débuter la semaine 12/07/2021 | 08:05 Jordan Dufee 12/07/2021 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6480 PTS/ 6540 PTS

La déprime des investisseurs aura été de courte durée. Après le plongeon de jeudi, l’indice parisien a entièrement gommé ses pertes durant la dernière séance de la semaine, grâce à un vigoureux rebond de 2.07%. Pour l’occasion, le palmarès du CAC40 s’est entièrement teinté de vert, avec de belles variations à clé du côté d’ArcelorMittal (+5.39%), LVMH (+3.63%), Société Générale (+3.60%), STMicroelectronics (+3.51%) et Airbus (+3.43%). Il en faudra donc bien plus pour faire dangereusement tanguer les indices, en atteste la trajectoire des trois indices majeurs de Wall Street, qui ont terminé la semaine sur trois records historiques. En ce début de semaine, le CAC40 est attendu autour de l'équilibre, avec un léger biais baissier à 08h00. Par ailleurs, la séance sera dépourvue d’indicateurs économiques. D’un point de vue graphique et en données horaires, l’indice français a vigoureusement rebondi et revient ainsi tutoyer sa moyenne mobile à 100 périodes. Cette dernière, ainsi qu’une oblique descendante reliant tous les sommets depuis mi-juin, constitueront le prochain obstacle à la hausse et à la zone des 6580 points. A contrario, une rechute sous les 6480 points fragiliserait la configuration à très court terme.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.