Pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 se hisse vers les 7500 points, porté par la forte hausse de Wall Street hier et l'éloignement des risques de défaut de paiement des Etats-Unis.

L'indice parisien progresse désormais de 0.68% à 7497 points et le S&P500 grappille 0.15% en préouverture.



Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance mais Jerome Powell interviendra à 17h et Christine Lagarde à 21h.



Au niveau des valeurs, STM et Stellantis gagnent 2%, Saint Gobain 1.8%, Legrand 1.4% tandis qu'Orange cède 1.8%, Thalès 0.6% et Kering 0.5%.



En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 7463 points. Au-dessus de ce niveau, le premier objectif reste fixé vers 7508 points. Au-delà, les 7540 points seraient alors en ligne de mire.