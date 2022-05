Baisse limitée malgré le plongeon de New York 19/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en baisse de 1.2% à 6352 points hier, pénalisée par la forte baisse de Wall Street, les craintes inflationnistes et de récession aux Etats-Unis, avec la politique monétaire agressive de la Fed.

Le secteur de la distribution a été particulièrement malmené, dans le sillage de Target (-24.9%) et Walmart la veille.



Parmi les composantes du CAC40, Carrefour a perdu 4.42%, L'Oréal 3.73%, Worldline 3.41% et Cap Gemini 3.04%. A l'opposé, Alstom s'est adjugé 2.05%, Unibail 1.6% et Sanofi 1%. Les indices américains ont quant à eux connu l'une des pires séances depuis 2020. Le Nasdaq100 s'est effondré de 5.06%, le S&P500 a perdu 4.04% à 3923 points et le Dow Jones s'est replié de 3.57% à 31490 points. Le marché parisien devrait ainsi subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, avec un repli initial de 0.8%.

Techniquement, le CAC40 devrait tester aujourd'hui les 6310 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 100 heures. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6260 points puis 6216 points.

