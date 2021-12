Beau rebond en perspective 21/12/2021 | 08:07 Jordan Dufee 21/12/2021 | 08:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6885 PTS

Objectif de cours : 7000 PTS

Plus de peur que de mal. La bourse de Paris a limité la casse hier en progressant de plus de 100 points depuis le point bas de la séance à 6750 points. Le CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.82% à 6870 points, subissant de plein fouet la dégradation de la situation sanitaire en Europe, où les mesures de restriction à la circulation tendent à se multiplier. Vers 08h00, le CAC40 se dirige vers une ouverture en hausse de 1.2% selon les cotations de préouverture, un beau rebond se profile ainsi à l'horizon. Du côté des statistiques, la confiance des consommateurs sera dévoilée à 16h00 en zone euro. Graphiquement, en données horaires, l’indice français est passé de support à résistance en évoluant de 6750 à 6870 points. Le premier obstacle de taille est désormais à portée de main, il s’agit de la zone des 6885 points. Le rebond du jour permettra aux acheteurs de déborder ce niveau, synonyme d'une configuration plus positive à très court terme. Les deux prochaines cibles se trouvent à 6960 points, puis 7000 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.