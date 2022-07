Bien orienté à la mi-séance 27/07/2022 | 11:58 Jordan Dufee 27/07/2022 | 11:58 Envoyer par e-mail :

L'indice parisien progresse de 0,42% à la mi-séance et gomme ainsi ses pertes de la veille. Les publications d'entreprises restent le principal catalyseur à court terme, avant les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale américaine, ce soir à 20h00. Ces résultats suscitent d'importants mouvements, à la hausse comme à la baisse, comme en témoignent les scores journaliers de Worldline (+14%), Eurofins Scientific (-8.0%) ou encore Michelin (-4,20%). Cet après-midi, il y aura eu une avalanche de "stats" macros américaines : stocks des grossistes et commandes de biens durables à 14h30, chiffres de l'immobilier ancien à 16h00 et stocks pétroliers à 16h30. Graphiquement, en données horaires, aucun changement à relever : les cours évoluent à plat au sein d'un trading range borné entre 6132 et 6260 points. On suivra de près la sortie des 6132/6260points pour mettre à profit une poursuite du rebond en direction des 6340 points ou au contraire, de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 6030 points.

