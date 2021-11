Bien orienté après la Fed et les records absolus aux Etats-Unis 04/11/2021 | 11:12 Laurent Polsinelli 04/11/2021 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6955 PTS/ 7000 PTS

A la faveur des annonces rassurantes de la Fed hier et des records de Wall Street, le CAC40 poursuit son ascension aujourd’hui, établissant un nouveau plus haut absolu à 6993 points.

L’indice parisien a toutefois réduit quelque peu ses gains et progresse désormais de 0.38% à 6976 points.

Hier, comme attendu la Réserve Fédérale a amorcé le tapering avec une réduction des rachats d'actifs de 15Mds$/mois. Les résultats du jour semblent néanmoins accueillis de manière contrastée. Téléperformance cède 2%, Legrand 1.6% alors que Veolia signe la plus forte hausse après son T3 (+3.4%).



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 13h30 (consensus 273K) ainsi que la productivité et la balance commerciale américaine.



Techniquement, comme évoqué ce matin, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 6925 points voire au-dessus des 6955 points. Seul un retour sous les 6955 points suggérerait quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l’indice vers les 6900 points dans un premier temps.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.