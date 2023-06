Les places européennes ont débuté la semaine sur une note positive, misant sur le repli de l'inflation américaine et un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion du 13 et 14 juin. La BCE rendra ensuite son verdict sur les taux jeudi et la BoJ dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le CAC40 a clôturé en hausse de 0.52% à 7250 points, dans le sillage des valeurs technologiques, du luxe et de l'automobile.



Téléperformance a gagné 3.89%, Cap Gemini 3.12%, Hermès 3.01%, STM 2.98% et Renault 2.54% tandis que Total a perdu 1.82%, Vivendi 1.67%, Orange 1.31% et Essilor 1.2%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, le Dow Jones s'est adjugé 0.56% à 34066 points, le S&P500 a gagné 0.93% à 4338 points et le Nasdaq100 1.76%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.6%.

Sur le plan macroéconomique, l'indice Zew allemand sera publié à 11h, avant l'indice CPI aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.2% contre 0.4% le mois dernier, soit +4.1% sur un an contre 4.9% précédemment).

En données horaires, pas de changement, on maintiendra pour le moment un biais haussier au-dessus des 7237 points (moyenne mobile à 20 heures) avec les 7294 points comme premier objectif. Le débordement de ce niveau serait ensuite de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 7356/7378 points.