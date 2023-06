En attendant les déclarations des banquiers centraux, réunis à Sintra, l'optimisme perdure en Europe, dans le sillage de Wall Street et des bonnes statistiques américaines de la veille. Le CAC40 progresse actuellement de 0.72% à 7267 points tandis que le S&P500 perd 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, les stocks des grossistes seront publiés à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 7219 points voire au-dessus des 7250 points en intraday, plus bas du jour. Au-dessus de ce niveau, les objectifs restent pour le moment fixés à 7291/7322 points.

Sous les 7250 points, il faudra au contraire s'attendre au comblement du gap ouvert ce matin.