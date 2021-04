Bien orienté avant les statistiques US 15/04/2021 | 11:20 Jordan Dufee 15/04/2021 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6250 PTS

L’indice parisien progresse de 0.3% à la mi-séance, bien orienté avant une série de statistiques américaines. Le programme sera effectivement chargé cet après-midi avec les ventes de détail, les inscriptions au chômage, l'indice Empire Manufacturing et l'indice Philly Fed (14h30), suivis de la production industrielle (15h15) et des stocks d'entreprises et de l'indice immobilier de la NAHB (16h00). Du côté des valeurs, Publicis gagne 3,60% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Techniquement, en données horaires, le CAC40 évolue au plus haut du jour. Le débordement des 6214 points libère un nouveau potentiel de hausse en direction des 6250 points. Seul un retour sous les 6194 points militerait pour davantage de neutralité.

