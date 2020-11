Bien orienté avec le résultat final de la présidentielle US Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4920 PTS

Objectif de cours : 5000 PTS

La bourse de Paris aligne aujourd'hui sa quatrième séance consécutive de hausse, les opérateurs saluant la victoire très probable de Joe Biden à la course à la présidentielle. Le candidat démocrate est pour le moment crédité de 243 grands électeurs contre 214 pour D. Trump.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.82% à 4963 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1.5%.



Du côté des statistiques, les ventes au détail ont reculé de 2% en zone euro (consensus -1.4%). Cet après-midi, seront dévoilées aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 740K) et la productivité. La Fed rendra ensuite son verdict en matière de politique monétaire à 20h, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. D'un point de vue graphique, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4830 points voire au-dessus des 4920 points en intraday. Les 5000 points sont désormais en ligne de mire et seul un retour sous les 4920 points invaliderait ce scénario.

Laurent Polsinelli

